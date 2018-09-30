Киев, 30 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. На Украине наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир обратился к православным христианам с призывом помочь защитить монастырь. Обращение митрополита размещено на официальном сайте обители.

(сс) Борис Мавлютов В подземном храме Иова Почаевского

В сообщении сказано, что Почаевской Лавре в ближайшее время, возможно, понадобится не только моральная поддержка, но и «физическое присутствие» верующих.

«Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской Лавры, нашей православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни, будем готовы, чтобы ее защитить. Дополнительно мы постараемся вас проинформировать, когда приехать», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата обострилась после того, как светские власти Украины в лице президента Петра Порошенко под давлением со стороны США потребовали у Константинопольского патриарха автокефалии для православной церкви на Украине. Для какой именно церкви, пока непонятно, так как на Украине есть только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата, которая никакой автокефалии не просила.

Тем не менее Константинопольский патриарх отправил на Украину двух экзархов, которые должны подготовить автокефалию. На этом фоне украинские националисты стали захватывать церкви УПЦ МП.