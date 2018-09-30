Афины , 30 сентября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Ущерб от прошедшего по югу Греции средиземноморского урагана начали подсчитывать власти страны, сообщает 30 сентября новостной портал Греческие новости.

Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж Александр Маккендрик. 1965. Великобритания Ветер и дождь

Девятибалльный ураган «Ксенофон», который греческие метеорологи называют «Зорбас», прошёл со скоростью 80 км/час по Пелопонесскому полуострову, Коринфскому перешейку и Аттике. По данным Национальной обсерватории Греции порывы ветра в эпицентре урагана достигали 122 км/час.

Ветром были поломаны множество деревьев, некоторые районы оставались без света несколько часов.

Наводнения и большие волны нанесли ущерб многим прибрежным городам и посёлкам. Было затоплено большое количество лодок и катеров в портах. Только в Каламате утонули 14 судов.

Во многих городах за один день субботы выпало сразу несколько месячных норм осадков. Так, в Центральной Греции, в городе Теологос выпало 259 миллиметров осадков, в Коринфии в субботу количество осадков достигло 140 миллиметров.

«Наиболее серьезные проблемы в районах Киата, Велос и Ксилокастро в Коринфии, а также в районах Аргос, Неа Киос и Кивери Арголида, где наводнения происходят из-за переполнения русла рек. В районе Велос было переврано пригородное железнодорожное сообщение, временно пассажиров будут перевозить автобусами. В обе области были направлены значительные силы Пожарной службы», — сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты.

В стране зафиксировано более тысячи вызовов на помощь. Более пятисот вызовов спасатели получили в Коринфии, где ситуация с подтоплениями осложнялась рельефом местности.

В стране прервано паромное сообщение с островами, выход паромов из большинства портов запрещён.

Напомним, что штормовой циклон «Ксенофон» накрыл Грецию в понедельник. 24 сентября. Штормовой ветер достигал 9 баллов по шкале Бофорта. Ветер вызвал на море волны высотой до 11 метров. В образовательных учереждениях страны были прерваны занятия, также было закрыто движение по нескольким автодорогам.