Лондон, 30 сентября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Веб-сайт с музыкой, способной смягчить симптомы болезни Альцгеймера, запустила Британская вещательная корпорация 28 сентября.

(сс) geralt Старость

Проект BBC получил название «Music Memories (музыкальные воспоминания)». На сайте представлен архив из 1800 песен и телевизионных мелодий прошлого столетия.

Авторы проекта сообщают, что терапевтическое воздействие обеспечивает психологическое явление, известное как «удар памяти». Музыка, которую человек слушал в возрасте от 10 до 30 лет, связывается с глубокими пластами памяти за счет сильного эмоционального переживания. Прослушивание таких мелодий в зрелом возрасте (как правило, болезнь Альцгеймера появляется у людей старше 65 лет) снижает уровень беспокойства и облегчает депрессию.

«Music Memories» позволяет подобрать примерный список произведений, основываясь на данных о возрасте, поле и месте рождения пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября основатель телеканала CNN Тед Тернер заявил, что у него диагностировали мягкую форму болезни Альгеймера.