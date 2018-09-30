Токио, 30 сентября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев победил в финале квалификации теннисного турнира в Токио белорусского спортсмена Егора Герасимова и прошел в основную сетку соревнований, сообщает 30 сентября «Советский спорт».

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. Медведев, считающийся 32 ракеткой мира, по ходу игры сделал четыре двойных ошибки, шесть подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта. Егор Герасимов, занимающий в рейтинге теннисистов 258 место, пять раз подал навылет, сделал девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. Итоговый счет по сетам 6:7(4), 6:3, 6:3 в пользу российского спортсмена.

Первый соперник Медведева по основной сетке турнира Rakuten Japan Open Tennis Championships, проходящему в Токио, определится позже.