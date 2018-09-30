Москва, 30 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке о том, что морская блокада России вполне возможна. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Напомним, министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что у американских военно-морских сил есть все возможности для того, чтобы организовать морскую блокаду России. По мнению Зинке, это необходимо для того, чтобы перекрыть поставки российских энергоносителей на Ближний Восток.

Зинке напомнил, что российская экономика крайне зависима от продажи энергоресурсов. Москва якобы так заинтересована в ближневосточном регионе, что хочет проводить там такую же энергетическую политику, как в Восточной Европе, утверждает глава американского МВД.

При этом Зинке как-то не учел, что если в Восточной Европе очень мало собственных энергоресурсов, то на Ближнем Востоке их слишком много, и вряд ли регион нуждается в поставках российской нефти. Разве что Турция потребляет российский газ, но он поставляется по трубопроводам.

Пушков обратил внимание на то, что заявление Зинке, во-первых, нелогично, а во-вторых, чревато развязыванием войны.

«Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд. праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», — написал Пушков.