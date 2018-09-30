Сан-Диего, США, 30 сентября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. От вирусной атаки пострадала компьютерная сеть порта в Сан-Диего, сообщает пресс-служба порта.

Colin Хакер

Генеральный директор порта в Сан-Диего Ранда Кониглио сообщила, что 25 сентября информационные сети порта подверглись вирусной атаке. Представитель администрации порта сообщила, что злоумышленники требовали перечислить им выкуп в биткоинах для восстановления работы системы.

Для восстановления функционирования системы были мобилизованы специалисты по кибербезопасности государственных организаций. Расследованием инцидента занялись представители ФБР и министерства национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты американской компании Risk IQ заявили, что к кибератакам на базы данных авиакомпании British Airways, зафиксированным в августе и сентябре 2018 года, может быть причастна хакерская группировка, связанная с Россией.