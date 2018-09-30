Грозный, 30 сентября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Чеченской республики запустило онлайн сервис, который позволит проверить пищевые добавки на соответствие религиозным нормам, сообщает сайт муфтията 29 сентября.

Barn Images Проверить перед тем как съесть

Сервис позволяет проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом. Проверить добавку можно по коду (например, «Е-331») или названию (например, «цитрат натрия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года власти Таджикистана запретили ввоз в страну мясных продуктов без маркировки «Халяль».