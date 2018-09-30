Пекин, 30 сентября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Российская спортсменка Дарья Касаткина отказалась от продолжения матча первого раунда турнира WTA, проходящего в Пекине, с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд. Об этом 30 сентября сообщает Матч ТВ.

(сс) Peter Menzel Дарья Касаткина

Такое решение Дарья Касаткина была вынуждена принять из-за проблем со здоровьем, при счете встречи 3:6, 2:4 по сетам в пользу Зигемунд.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время российская теннисистка допустила семь двойных ошибок, её соперница сделала таких только две.

Позднее в соцсетях появились сообщения, что Касаткина снялась с соревнований по причине низкого пульса и давления.

Следующей соперницей Лауры Зигемунд на пекинском турнире WTA станет представительница Эстонии Анетт Контавейт.