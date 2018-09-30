Москва, 30 сентября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и дальше будет оказывать всемерное содействие Абхазии в решении стоящих перед этой республикой задач. Об этом сказано в поздравительной телеграмме, которую Владимир Путин направил президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника — Дня победы и независимости.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба

Путин отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности. Всего этого республика смогла достичь за годы, прошедшие с момента обретения независимости.

Российский лидер подтвердил, что Москва и дальше будет оказывать всемерное содействием абхазским властям в решении стоящих перед ними задач.

Напомним, что День победы и независимости в Абхазии отмечается в честь военной победы Абхазии над Грузией в 1993 году. 30 сентября 1993 года абхазские войска вышли к реке Ингур, которая стала границей между Абхазией и Грузией.