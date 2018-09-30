Мурманск, 30 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Начались работы по загрузке ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», 29 сентября сообщает пресс-служба АО «Балтийский завод».

Rosatom.ru Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»

АО «Балтийский завод» приступил к работам по загрузке ядерного топлива во второй реактор плавучей атомной электростанции после получения соответствующего разрешения от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Загрузка ядерного топлива проходит на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. В работах по загрузке 121 тепловыделяющей сборки задействовано более 40 специалистов.

Ядерный реактор правого борта «Академика Ломоносова» уже загружен топливом. Специалисты подготавливают этот реактор к физическому пуску.

Отметим, что на «Академике Ломоносове» установлены две реакторные установки КЛТ-40С, разработанными «ОКБМ им. Африкантова». Общая электрическая мощность станции составит 70 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин отметил высокий уровень безопасности реакторов, установленных на «Академике Ломоносове».