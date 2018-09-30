Российские борцы одержали 9 побед на турнире по греко-римской борьбе
Белград, 30 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Российские борцы завоевали 9 из 10 золотых медалей на международном турнире памяти Любомира Ивановича по греко-римской борьбе, проходившем в субботу в Белграде, сообщает 30 сентября портал Сhampionat.com.
Всего же российские борцы взошли на пьедестал в Белграде 14 раз.
Обладателями золотых наград стали:
в категории до 55 кг — Василий Топоев,
в категории до 60 кг — Сергей Емелин,
в категории до 63 кг — Степан Маранян,
в категории до 67 кг — Артём Сурков,
в категории до 72 кг — Абуязид Манцигов,
в категории до 82 кг — Имиль Шарафетдинов,
в категории до 87 кг — Давит Чакветадзе,
в категории до 97 кг — Муса Евлоев,
в категории до 130 кг — Сергей Семенов.
Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор пожертвовал 10 тысяч евро на лечение больного ребенка из Ирландии.