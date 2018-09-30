Киев, 30 сентября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в октябре этого года намерен впервые посетить Киев. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает УНИАН со ссылкой на организаторов бизнес-форума Olerom Forum One, в котором примет участие Шварценеггер.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон. 1991. США, Франция Арнольд Шварценеггер

«Легендарный Терминатор впервые в Киеве», — заявил представитель организаторов форума Olerom Forum One.

Бизнес-форум Olerom Forum One стартует в украинской столице 13 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шварценеггеру, которому уже исполнилось 70 лет, в конце марта 2018 года сделали экстренную операцию на сердце.