Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Общие затраты на строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Новосибирске составят около 35 млрд рублей, заявил 29 сентября директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи, сообщает ТАСС.

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Павел Логачев сообщил, что подготовительные работы к строительству СКИФ потребуют затрат около 2 млрд. Половина суммы будет затрачена на проектирование здания и инфраструктуры, вторая половина — на создание нового оборудования и стендов.

Логачев добавил, что общие затраты на строительство синхротрона в Новосибирске составят порядка 35 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин поддержал идею строительства источника синхротронного излучения в Новосибирске. СКИФ станет одним из главных проектов в концепции развития научного центра в Новосибирске «Академгородок 2.0». Общий план развития Академгородка включает 25 научных и 15 социальных проектов.