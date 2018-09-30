Чикаго, США, 30 сентября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» оказались сильнее в предсезонном противостоянии НХЛ с клубом «Коламбус БлюДжекетс», сообщает 30 сентября Sport 24.

(сс) mark6mauno Вратарь «Чикаго Блэкхокс»

Матч проходил на домашней арене «Чикаго». У «Чикаго» отметились голами Брент Сибрук (9-я минута), российский форвард Артем Анисимов (17-я), Брэндон Саад (29-я) и Патрик Кейн (33). На это «Коламбус» смог ответить единственной шайбой Кевина Стенлунда (50-я). Итоговый счет встречи 4:1 в пользу хозяев.

Отметим, другие российские хоккеисты «Коламбуса» — вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, во встрече участия не принимали.