Сан-Хосе, США, 30 сентября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля из России Андрей Корешков проиграл в четвертьфинале турнира по смешанным единоборствам гран-при Bellator. Об этом сообщает 30 сентября портал новостей спорта Чемпионат.

(сс) Tafgay44 Андрей Корешков

Турнир проводился в США, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

Сообщается, что в четвертьфинале чемпионата Корешков встретился с бразильцем Дугасом Лимой. Это был уже третий поединок между бойцами.

Всего было проведено пять раундов. В первом раунде у Корешкова было преимущество, но во втором бразилец перехватил инициативу. В пятом раунде Лима провёл удушающий приём, в результате которого российский боец потерял сознание и рефери остановил бой.

По итогам поединка бразилец Лима вышел в полуфинал гран-при Bellator. Его соперник будет определён позднее.

Напомним, что для Андрея Корешкова это третье поражение в его спортивной карьере. При этом 28-летний боец одержал 21 победу. 30-летний бразилец Дуглас Лима за свою спортивную карьеру потерпел семь поражений при 30 победах.

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