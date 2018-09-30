Бостон, США, 30 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Бриюнз» оказался слабее в противостоянии с командой «Филадельфия Флайерз» в предсезонной встрече НХЛ, сообщает 30 сентября Sport 24.

(сс) Rhys A Команда

Матч проходил на домашней арене «Бостона». У гостей забили шайбы Тэйлор (6-я минута), оформивший дубль Майкл Раффль (47-я, 59-я) и Уэйн Симмондс (55-я), единственный ответный гол у хозяев забил на 46-й минуте Райан Донато. Итог встречи 4:1 в пользу гостей.

Российский хоккеист «Филадельфии» Михаил Воробьев отметился в мачте одним броском по воротам и двумя результативными передачами за 14,52 минуты игрового времени на льду.

Отметим, клуб «Филадельфия» подписал контракт с Михаилом Воробьевым сроком на три года в 2017 году. Российский нападающий забил в четырех предсезонных матчах три шайбы и сделал пять результативных передач