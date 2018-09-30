Братислава, 30 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. 44-летняя Алёна Жужова, жительница города Комарно, задержана полицией Словакии в рамках проведения расследования убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, сообщает 30 сентября новостной портал Братиславы TVnoviny.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Место преступления

Задержание Жужовой произошло в эту пятницу, 28 сентября. Сообщаается, что женщине предъявлено обвинение о соучастии в организации убийства. Меру пресечения Жужовой изберут в Специальном уголовном суде в Банска-Бистрице, заседание которого состоится сегодня, 30 сентября.

Жужова, по данным следствия, была связана со словацким теневым бизнесменом Марианом Кочнером, чьи контакты с итальянской мафией расследовал Ян Куциак. Жужова была задействована в качестве переводчика на встречах Кочнера с визитёрами из Италии.

Стоит отметить, что ранее, 27 сентября, в Городе Коларово были задержаны ещё трое подозреваемых в организации убийства Куциака и его невесты. Обвинения были предъявлены бывшему полицейскому Томашу Сабо, его родственнику Мирославу Марчеку и Золтану Андруско.

Напомним, что журналист братиславского сетевого издания Aktuality. sk Ян Куциак и его невеста были убиты 26 февраля этого года. Журналист вёл расследование связей высокопоставленных политиков Словакии с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». После убийства журналиста в Словакии разгорелся политический кризис, в результате которого в отставку вынуждены были уйти многие чиновкник, в том числе премьер-министр страны Роберт Фицо, а также глава МВД и министерства культуры.