Питтсбург, США, 30 сентября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Морская блокада входит в число допустимых методов по ограничению доли России на мировом рынке энергоносителей, заявил министр внутренних дел США Райан Зинке во время своего выступления на промышленном мероприятии в Питтсбурге (штат Пенсильвания) организованном Альянсом потребителей энергии, сообщает 30 сентября американское издание Washington Examiner.

Виктор Иванович Говорков. Фразы и базы. 1952

«Соединенные Штаты располагают возможностью с помощью нашего флота гарантировать, что морские пути сообщения свободны, и, если необходимо, ввести блокаду, <…> чтобы гарантировать, что их (России — прим ред.) энергоносители не поступают на рынок», — приводит Washington Examiner слова Райана Зинке.

Также глава американского МВД заявил в ходе своего выступления, что метод добычи углеводородов путем гидравлического разрыва и так называемый «сланцевый бум» в США создали США преимущество на рынке энергоносителей перед Россией и Ираном, и сделали США менее зависимыми от импорта источников энергии.

Кроме этого глава американского МВД считает, что Россия находится на Ближнем востоке с целью поставлять туда свои энергоресурсы, так как российская экономика напрямую зависит от экспорта углеводородов.

И ещё Райан Зинке отметил, что помимо военного варианта влияния США на мировой рынок энергоносителей, которого Зинке «предпочел бы избежать», существует ещё и вариант экономический. Он состоит в постепенном вытеснении стан с мирового рынка энергоносителей, что, по мнению американского министра, можно применить и к России с Ираном.

«Мы можем это сделать, потому что <…> Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и газа», — заявил министр МВД США.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа неоднократно выступала против российских проектов поставки энергоносителей в Европу, потому что Москва, по мнению Вашингтона, использует эти поставки для политического давления на европейские страны.