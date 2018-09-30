Вашингтон, 30 сентября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. У берегов американского штата Калифорния акула атаковала тринадцатилетнего подростка. Об этом накануне, 29 сентября, сообщает CNN.

Elias Levy Белая акула

Инцидент произошел на одной из пляжей города Энсинитас. Акула напала на тринадцатилетнего подростка, который находился в 150−200 метрах от уреза воды. В это время в воде были ещё несколько человек. Все они ныряли за омарами.

Другие рыболовы услышали крики мальчика, и его достаточно быстро удалось вытащить на лодках из воды.

Когда подростка вытащили на берег подоспели спасатели, которые оказали ему первую помощь. С травмами верхней части туловища пострадавший был доставлен в больницу.

Пляж был временно закрыт.