Луганск, 30 сентября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Сообщается, что режим прекращения огня с украинской стороны был нарушен восемь раз. Украинские боевики при обстрелах применяли артиллерию калибром 122 мм, гранатометы, боевые машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Лозовое, Калиновка, Пришиб, Красный Яр. Как минимум 115 снарядов были выпущены по территории ЛНР.

По предварительным данным, среди гражданского населения потерь в результате обстрела нет.