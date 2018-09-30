Белград, 30 сентября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, его страна дала ясное предупреждение о том, что не потерпит насилия в отношении сербов в Косово. Соответствующее заявление Вучича было опубликовано накануне, 29 сентября, на его сайте.

(сс) Fvasconcellos Флаг ВС Сербии

Напомним, накануне стало известно, что президент Сербии Вучич отдал приказ привести вооруженные силы своей страны в полную боевую готовность. Этот приказ был отдан после того, как стало известно, что отряды косовского спецназа занял ряд позиций в районе ГЭС «Газиводе», которую контролирует Белград.

«Мы никому не угрожаем, и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», — заявил Вучич.