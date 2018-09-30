Хмеймим, Сирия, 30 сентября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124−100 «Руслан» в минувшие сутки совершил полет на российскую авиабазу в Сирии Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов 30 сентября.

(сс) rx3bg АН-124-100

Ан-124−100 российских ВКС следовал в Сирию по маршруту Каспийское море, Иран и Ирак. Прилет тяжелого военно-транспортного самолета в Хмеймим прошел на фоне сообщений о поставке Россией Сирии зенитных комплексов С-300.

Также ливанское агентство «Аль-Масдар» ранее опубликовало израильские снимки со спутников, на которых зафиксированы семь военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России на территории российской авиабазы в Сирии.

Кроме этого, как сообщили стамбульские информационные порталы, вечером 27 сентября российское судно-контейнеровоз «Спарта-3» прошло через черноморские проливы в направлении базы ВМФ России в сирийском Тартусе.

Отметим, заявление России о поставках Сирии ЗРК С-300 последовало 17 сентября после того как истребитель ВВС Израиля использовал российский разведывательный самолет Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО. В результате российский самолет был сбит, все 15 находившихся на борту военнослужащих России погибли.