Мбабане, 30 сентября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Барнабас Сибусисо Дламини скончался в возрасте 76 лет, сообщает 30 сентября издание Swazi Observer.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

О смерти Бывшего премьер-министра стало известно вчера утром, 29 сентября от его сестры.

Экс-премьер скончался в больнице города Манзини. Он умер через несколько часов после того, как его срочно доставили в больницу на прием к хирургу-специалисту.

Сообщаеся, что Дламини проходил лечение от онкологического заболевания, которое было диагностировано у него в марте прошлого года.

Стоит отметить, что Барнабас Сибусисо Дламини занимал пост премьер-министра Королевства Эсватини четере срока, в течение 17 лет: 1996 по 2003 год, и с 2008 по 2018 год. В отставку Дламини ушёл в начале сентября этого года.

Напомним также, что Королевство Эватини было переименовано из Свазиленда королём Мсвати III, абсолютным монархом Африки, в апреле 2018 года.