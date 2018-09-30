Вашингтон, 30 сентября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о приближении к Земле крупного астероида SP1, длина которого составляет от 70 до 160 метров.

Астероид

Этот астероид был обнаружен 19 сентября и был внесен NASA в список околоземных объектов. По размерам астероид сравним с башней Биг-Бена или колесом обозрения в Лондоне.

Астероид движется со скоростью 60 тыс. километров в час. 3 октября астероид будет находится на максимальном приближении к Земле — в точке, которая отстоит от поверхности планеты на 5,87 млн километров. Стоит отметить, что это в 15 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.