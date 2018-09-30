Джакарта, 30 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. 560 млн рупий (37,6$ млн) запросило национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий от властей Индонезии на проведение спасательной операции после разрушительного землетрясения, сообщает ANTARA.

(сс) UCL Mathematical & Physical Sciences Разрушения в Индонезии

Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщил, что министерство получило запрос на выделение 37,6$ млн на проведение спасательной операции. Глава финансового ведомства отметил, что пока речь идет не о восстановлении инфраструктуры, а об оказании помощи пострадавшим.

«Требуемые средства будут незамедлительно выделены» — заверил министр финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Количество жертв землетрясения еще не установлено. Известно, что только в административном центре Сулавеси городе Палу погибло более 400 человек.