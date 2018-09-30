Хмеймим, Сирия, 30 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. С концертом перед российскими военнослужащими в Сирии выступил музыкальный сирийский детский коллектив «Гвоздика». Об этом журналистам сообщил 30 сентября заместитель командующего группировкой российских войск в республике Юрий Ореховский.

Kremlin.ru Отряд военной полиции на авиабазе Хмеймим

Детский коллектив исполнил для военнослужащих песни на русском языке в сопровождении военного духового оркестра. Юные артисты таким образом сказали «спасибо «российским военнослужащим за поддержку.

Для российских военнослужащих, как пояснил Ореховский, этот концерт был очень важным событием. Выступление детей напомнило военным о семье, о детях, о доме.

«Песни, которые исполняются, они на сердце у каждого из нас», — отметил Ореховский.

Участники детского коллектива «Гвоздика» изучают русский язык в школе в качестве второго иностранного уже четыре года. Однако стихи и песни не входят в программу обучения, они были добавлены по инициативе художественного руководителя детского коллектива Натальи Колонских.

Наталья Колонских сказала журналистам, что в сирийских школах сейчас очень большой спрос на русский язык. Вплоть до того, что отлучение от изучения русского языка ипользуется педагогами как наказание.

Напомним, что впервые сирийские дети высупали перед российскими военнослужащими в мае 2016 года, в Пальмире, во время симфонического концерта под руководством Валерия Гергиева.