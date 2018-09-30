Гамбург, Германия, 30 сентября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В Германии на демонстрацию против расизма в городе Гамбург вышли порядка 14 тыс. человек. Об этом накануне, 30 сентября, пишет газета Zeit.

Эмиль Бернар. Три расы. 1898

Демонстрация проходила под лозунгом «Вместе против расизма». Её поддержали более 450 общественных организаций. Организаторы планировали, что в акции примут участие около 30 тыс. человек.

Участники мероприятия потребовали от властей отказаться от депортации мигрантов из страны и выступили в защиту права людей на получение убежища. Кроме того, они потребовали перестать считать правонарушителями мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Также на демонстрации потребовали отставки министра внутренних дел в правительстве Меркель Хорста Зеехофера, который выступает за жесткую миграционную политику.