Сан-Себастьян, Испания, 30 сентября, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Испанский режиссер Исаки Лакуэста получил главный приз 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — «Золотую раковину» — за фильм «Между двумя водами». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

(сс) generalpoteito Дворец конгрессов «Курсааль» — место проведения кинофестиваля. Доностия-Сан-Себастьян

«Серебряную раковину» получила картина «Красный» аргентинского режиссера Бенхамина Найштата. Педро Сотеро удостоен награды за лучшую операторскую работу в этом же фильме, а актёр Дарио Грандинетти — за лучшую мужскую роль.

Лучшей актрисой признана Пиа Тьелта, игравшая в фильме «Слепое пятно». Лучший сценарий, по мнению жюри, написали Луи Гаррель и Жан-Клод Каррьер для фильма «Верный мужчина», также отмечен Пол Лаверти («Юлий»).

Фильм «Альфа, право убивать» филиппинского режиссёра Брильянте Мендосы удостоен специального приза жюри. Свои работы на фестивале представили и российские режиссеры: Кирилл Серебренников («Лето»), Андрей Клычников («Сирин»), Наталия Мещанинова («Сердце мира»).

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Площадка не раз давала старт знаковым картинам. Так, именно здесь был впервые показаны «Звездные войны» Джорджа Лукаса и «К северу через северо-запад» Альфреда Хичкока.

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