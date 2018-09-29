Рим, 30 сентября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с днем рождения. На своей странице в Facebook политик назвал российского лидера «другом».

Kremlin.ru Берлучкони и Путин

Берлускони отметил, что Владимир Путин всегда адресует ему «особенные» поздравления.

«Спасибо, grazie!» — написал Берлускони на русском и итальянском языках.

Вместе с сообщением политик опубликовал снимок, на котором он сидит за столом и говорит по телефону, улыбаясь.

Предприниматель Сильвио Берлускони четырежды возглавлял правительство Италии. Впервые он занял этот пост в 1994-м и покинул его в 2011 году. Берлускони отметил свое 82-летие 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Берлускони не исключил своего участия в выборах в Европейский парламент в 2019 году. Он раскритиковал действующее правительство Джузеппе Конти, назвав его противником свободы.

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