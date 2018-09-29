Воронеж, 30 сентября, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Единовременное денежное вознаграждение в размере почти 224 тыс. рублей получил заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, ранее освобожденный от должности врио замглавы региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ Воронеж» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, серая зарплата, коррупция

В региональном правительстве подтвердили, что 15 сентября Агибалов был отправлен в отставку с поста врио заместителя губернатора, так как истекли полномочия врио губернатора Александра Гусева. В тот же день Гусев официально стал главой региона, Агибалов же позже был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора «для поддержания работоспособности облправительства».

В соответствии с региональным законодательством лица, чьи полномочия истекли, получают доплату к страховой пенсии по старости и единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов. Оклад Агибалова по занимаемой должности составлял 11,189 тыс. рублей, таким образом он получил 223,892 тыс. рублей за вычетом подоходного налога, уточнили в пресс-службе.

Отмечено также, что выплату Агибалову доплаты к пенсии приостановили в связи с назначением на госдолжность, а размер получаемого им вознаграждения не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о получении Юрием Агибаловым крупной единовременной выплаты. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в этом «точно нет ничего незаконного».