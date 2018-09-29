Белград, 30 сентября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить поддержки в вопросе Косово у российского президента Владимира Путина. Ситуация в Косово и Метохии станет приоритетной темой предстоящей встречи с Путиным, заявил Вучич журналистам.

Kremlin.ru Александр Вучич и Влаимир Путин

Встреча Путина и Вучича, по данным сербских СМИ, состоится в Москве 2 октября. На ней Вучич намерен обсудить с российским коллегой «все важные вопросы», и в первую очередь обстановку в Косово, а также заручиться поддержкой Путина «на всех международных форумах».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Сербия по примеру Сирии просить у России военной поддержки, Вучич отметил, что не хотел бы «крупных военных конфликтов» на территории страны. Сербия должна быть страной мира и экономического процветания, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября около 60 бойцов так называемого косовского МВД заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе», взяли электростанцию под контроль и вторглись в центр экологии и развития в населенном пункте Зубин-Поток.

Власти Сербии восприняли инцидент как провокацию. Президент Сербии отдал приказ о приведении в полную боевую готовность вооруженных сил, а также всех спецподразделений МВД.

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