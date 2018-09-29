Мадрид, 29 сентября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Атлетико» (Мадрид) в рамках 7-го тура регулярного сезона испанской Примеры. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

uggboy Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Статистика матча («Реал"/"Атлетико»)

Удары 13/8

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 67%/33%

Нарушения правил 7/14

Угловые 8/6

Набрав 14 очков «Реал» делит первую позицию с «Барселоной». «Атлетико» с 12-ю баллами поднялся на 4-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич, Бейл, Асенсио, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Луис, Лемар, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Коста.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Карвахаль — 30, Хуанфран — 48, Лемар — 59, Рамос — 61, Коке — 70, Начо — 90+2, Корреа — 90+3.