Вашингтон, 29 сентября, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» проекта «Ясень-М», спущенный на воду в апреле 2017 года, является самой «грозной вражеской субмариной» для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает издание The National Interest.

Mil.ru К-560 «Северодвинск»

Автор статьи напоминает, что военные США поставили высокую оценку даже предшественнице «Казани» — подлодке «Северодвинск».

"Мы (ВМС США) столкнемся с суровым потенциальным противником», — заявил контр-адмирал ВМС США Дэйв Джонсон.

По его словам, для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть на подводную лодку «Северодвинск».

25 сентября 2018 г. интернет-портал bmpd со ссылкой на неназванные источники на предприятии «Севмаш» сообщил, что производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») вывело в море на заводские ходовые испытания подлодку «Казань» проекта «Ясень-М».

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