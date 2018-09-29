Благовещенск, 29 сентября, 2018, 23:07 — ИА Регнум. 28 сентября на площадку строящегося Амурского газоперерабатывающего завода из Санкт-Петербурга доставили первый спиральновитой теплообменный аппарат — одно из основных звеньев технологической цепочки производства гелия.

Gazprom.ru Проект Амурского газоперерабатывающего завода

Доставка теплообменника весом около 49 т, длиной 16 метров и диаметром почти в два метра осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом — технически сложная операция, начавшаяся 1 августа. Операцию предстоит повторить еще дважды — в технологической линии по производству гелия будут установлены три таких аппарата. Фундамент для теплообменника уже подготовлен, в ближайшие дни начнется монтаж оборудования на месте.

Этот теплообменник примечателен по двум причинам. Прежде всего, это совершенно новая технология — благодаря спиралевидной конструкции площадь теплообмена увеличена вдвое по сравнению с предыдущими аналогами. Оборудование предназначено для предварительного нагрева и последующего охлаждения азотно-гелиевой смеси, в результате чего гелий очищается от примесей, при этом новая технология позволяет выдерживать перепады температур до 400 градусов — вдвое больше, чем при технологии предыдущего поколения. Технология разработана немецкой компаний Linde AG, одного из мировых лидеров газопереработки. Вторая «достопримечательность» нового теплообменника — он полностью произведен в России.

Завод расположен в Санкт-Петербурге и является собственностью совместного предприятия Linde AG и «Силовых машин» — «Линде Силовые машины», его открытие состоялось чуть больше года назад, в мае 2017 года. Производство спирально-витых теплообменников для установок сжижения и переработки газа является одним из самых уникальных в мировом машиностроении. Согласие немецкой компании на стопроцентную локализацию в России говорит о высокой оценке перспектив развития в нашей стране как предприятий по сжижению газа, так и газопереработки. Не изменило планы Linde AG и то, что в январе этого года «Силовые машины» были внесены в санкционный список США.

Напомним, что строящийся в городе Свободном Амурский газоперерабатывающий завод будет крупнейшим предприятием такого профиля и вторым в мире по объему переработки. Предприятие будет осуществлять подготовку природного газа для поставок в Китай, а также производить гелий, сжиженный углеводородный газ, пентан-гексановую и этановую фракции. Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. Вторым химическим предприятием в этом городе должен стать газоперерабатывающий комбинат компании СИБУР, который будет использовать часть продукции Амурского ГПЗ для более глубокой переработки.