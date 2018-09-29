Тегеран, 29 сентября, 2018, 23:03 — ИА Регнум. 28 сентября международное информационное агентство World Oil сообщило о странных событиях, происходящих в мировом океане. Спутниковая аппаратура слежения стала «терять» иранские нефтеналивные суда — один за другим перестали подавать сигналы транскодеры от 11 супертанкеров общей емкостью 20 млн. баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Можно, конечно, предположить, что потеря сигналов является результатом сезонных атмосферных условий, но никаких бурь и штормов в районе Персидского залива не отмечено, а суда «исчезают», как только выходят из его акватории. Так что самое простое и логичное объяснение — оборудование отключают экипажи судов. Власти Ирана продолжают подготовку к 4 ноября — дню, когда будет введен в действие пакет «нефтяных» санкций США по отношению к этому государству. Спрятав свои танкеры от спутников, Тегеран лишает Америку возможности точно определить, какие государства продолжают покупать иранскую нефть. Чем ближе день вступления в силу санкций — тем большая нагрузка выпадает на нефтеналивные танкеры, принадлежащие Ирану. Еще весной эти танкеры доставляли заказчикам порядка трети добываемой Ираном нефти, сейчас они перевозят уже более 65%. Если при торговле нефти Иран и страны-покупатели не будут использовать в качестве валюты платежа доллары, то отследить сделки технически будет значительно сложнее. Впрочем, ничего нового в действиях Ирана нет — этот «рецепт» очень неплохо зарекомендовал себя с 2011 по 2015 год, когда санкции в отношении этой страны применяли не только США, но и Евросоюз. В этот раз Евросоюз не выражает никакого стремления поддержать действия Штатов, что только облегчает решение проблемы торговли нефтью для Ирана. Привычная «дисциплина в строю», когда все страны-союзники США беспрекословно поддерживали любые инициативы своего сюзерена, остались в прошлом. Турция не желает замерзать без иранского газа, Китай предложил Ирану вести сделки в юанях, Россия тоже не намерена сворачивать сотрудничество с одним из ведущих государств ОПЕК, обладателем ресурсов природного газа, по объемам сопоставимых с российскими. Нам остается наблюдать, какие еще «защитные редуты» сможет выстроить Тегеран, для которого сокращение продаж нефти крайне нежелательно.