Тюмень, 29 сентября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Швейцария традиционно ассоциируется с ее банками, часами и шоколадом, но это всего лишь клише — на самом деле экономика этой страны «держится» на совсем других отраслях промышленности. В мире бизнеса Швейцария — признанный лидер машиностроения, металлообработки и в химической индустрии. Приятно то, что об этом не забывают и у нас в России — как, впрочем, и о том, что Швейцария ни разу не вводила санкции против нашей страны, ограничившись мерами, призванными не позволить обойти ограничительные меры, примененные Евросоюзом.

Admtyumen.ru Ив Россье и Александр Моор

В феврале 2018 года в Москве для швейцарских компаний, работающих в России, состоялась презентация инвестиционного потенциала Тюменской области. Делегацию Тюменской области возглавлял заместитель губернатора Вадим Шумков. Встреча была организована при активном участии Посольства Швейцарии в России. В сентябре 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в России господин Ив Россье посетил с деловым визитом город Тюмень, 28 сентября состоялась его встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором. Но важнее не те вежливые слова о дружбе и сотрудничестве, которые сказали друг другу губернатор и посол, а то, что посол прибыл не один — вместе с ним в Тюмень приехали глава Швейцарского центра содействия бизнесу Лоренц Видмер, руководитель компании «Клаориант» (Clariant) в России и странах СНГ Кайем Цвингенбергер и заместитель генерального директора российского представительства компании Enerprojekt SA, поставщика технологического оборудования комплексной газоподготовки и газоснабжения. Эта группа предпринимателей в течение поездки по Тюменской области побывала на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, в компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», и дочернюю структуру НОВАТЭКа — НИПИГАЗ (научно-исследовательский и проектный институт газопереработки).

Содержание прошедших на каждом из предприятий не оглашается, но нужно иметь в виду, что на территории Тюменской области и на Ямале в настоящее время уже работают 119 установок подготовки и компримирования газа на 53 месторождениях. НИПИГАЗ — проектный институт для всех заводов по химической переработке природного газа для НОВАТЭКа и СИБУРа, Антипинский НПЗ планирует освоение производства топлива стандарта Е6, новые проекты в регионе собирается развивать и ЛУКОЙЛ. В условиях европейских санкций появление в российском центре нефтегазовой промышленности представителей швейцарских компаний — событие, которое может привести к интересным последствиям. Нейтралитет и посреднические услуги — многовековая традиция альпийского государства, которую она поддерживает и в наше непростое время, а в Европе многие компании уже устали пересчитывать свои убытки от введения антироссийских дискриминационных мер, введенных властями их государств. Так что будем надеяться, что российско-швейцарское сотрудничество будет развиваться в конструктивном ключе.