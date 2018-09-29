Москва, 29 сентября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Несчастный случай со смертельным исходом зафиксирован на Замоскворецкой линии метрополитена Москвы — 39-летний мужчина упал под колеса поезда. Об этом «Агентству Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метро

Трагедия произошла в субботу, 29 сентября, на станции «Тверская».

"Гражданин Украины по собственной неосторожности… упал на жесткий путь под прибывающий поезд», — уточнил Мышляев.

По его словам, машинист поезда незамедлительно применил экстренное торможение, однако трагедии не удалось избежать.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Читайте также: На «серой» линии московского метро произошел инцидент с пассажиром