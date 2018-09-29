Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Если власти КНДР не получат от США гарантий безопасности, то Пхеньян откажется от намеченного ранее курса на денуклеаризацию. Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По словам дипломата, у КНДР не будет уверенности в собственной безопасности без доверия к США. Ён Хо также добавил, что Пхеньян ни за что не станет разоружаться в одностороннем порядке.

Ранее ряд СМИ сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «надеется» на проведение новых переговоров с главой Белого дома США Дональдом Трампом в ближайшее время.

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