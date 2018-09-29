Луховицы , Московская область, 29 сентября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Луховицком районе Подмосковья возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

«Следственным отделом ОМВД РФ … возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в подмосковных Луховицах столкнулись два транспортных средства — автобус «Мерседес» и автомобиль Great Wall. ДТП произошло на 128 км автодороги «М-5 Урал».

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 20 человек.

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