Киев, 29 сентября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Позицию МИД Украины в вопросе выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья поддержал президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщила в субботу, 29 сентября, пресс-служба главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданство Украины

По его словам, он полностью поддерживает позицию украинского внешнеполитического ведомства по данному вопросу.

«Я (Порошенко) буду защищать украинских граждан, где бы они ни были — на востоке, на западе…, — заявил Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область. — Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства».

По его словам, официальный Киев, который уважает и чтит суверенитет других государств, требует «уважения к Украине».

Ранее секретарь комитета парламента Украины по вопросам нацбезопасности Иван Винник заявил, что Будапешт ведет «гуманитарную агрессию» против Киева в Закарпатье.

Он уточнил, что Будапешт насаждает свои культурно-языковые ценности и раздает паспорта и гражданство Венгрии.

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