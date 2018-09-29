Таллин, 29 сентября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии и глава Центристской партии Юри Ратас прокомментировал недавнее заявление своей соратницы по партии Яны Тоом об идее создания культурной автономии для русских. По словам Ратаса, у общины нет интереса к этой теме. Об этом сообщает агентство ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В ходе своей пресс-конференции в Нарве, господин Ратас отметил, что высказанное мнение депутатом Европарламента Яной Тоом об включении пункта о культурной автономии в предвыборную программу центристов — это лишь одно из частных мнений, насчет которого можно дискутировать.

«Если мы говорим о высказывании Яны Тоом, то это все лишь одна мысль в одном интервью, насчет которого можно дискутировать. Культурная автономия никак не привязана к какой-либо конкретной части территории Эстонии. Мне жаль, что политики из Партии реформ втянули эту тему в политические дебаты и стали говорить то, что не соответствует действительности», — сказал Ратас ERR.

Глава Кабмина также заявил, что ходатайств о предоставлении русским жителям Эстонии культурной автономии в эстонском правительстве не имеется.

«Закон о культурной автономии национального меньшинства, который действует с 1993 года, действительно предлагает возможность образовать культурные самоуправления национальных меньшинств лицам из числа немецкого, русского, шведского и еврейского национальных меньшинств и лицам, принадлежащие к национальному меньшинству численностью более 3000 человек. До этого соответствующую возможность использовали ингерманландцы в 2004 году и эстонские шведы в 2007 году», — отметил Ратас.

Премьер-министр также добавил, что по-человечески понятно, что и национальные меньшинства хотят сохранять свою культуру и обычаи. В комментарии ERR премьер-министр напомнил о том, что «культурная автономия никак не связана с какой-либо конкретной частью территории Эстонии». Он выразил сожаление по поводу того, что политические оппоненты ЦП начали раздувать эту тему, говоря о том, что «не соответствует действительности».

Ранее в передаче «Подробности из Нарвы» на «Радио 4» руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии, так как закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает не только для русских, но и для других нацменьшинств.