Москва, 29 сентября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. 30 сентября в Московском Доме кино состоится открытие юбилейного ХХV Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК». Необычный и очень жизнерадостный фестиваль традиционно проходит на борту теплохода. В этом году он пойдет по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Нижний Новгород — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород и завершится 8 октября в Казани.

Пресс-служба фестиваля «КРОК» Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК»

В каждом городе, в котором остановится фестивальный теплоход, состоятся специальные мероприятия. Маститые режиссеры, легендарные художники и известные артисты встретятся со зрителями, выступят перед детьми и взрослыми с мастер-классами, концертами и увлекательными рассказами о профессии, покажут новые и любимые старые мультфильмы.

В Ярославле гости и участники «КРОКа» традиционно побывают в гостях у обладателя премии Оскар, режиссера анимационного кино Александра Петрова. В этом году при поддержке члена Оргкомитета фестиваля Чулпан Хаматовой дирекция «КРОКа» составляла маршрут специально с учетом прибытия в Казань.

Вечно молодой, но при этом весьма авторитетный смотр собирает лучшие мультфильмы со всей планеты. В этом году в конкурсную программу включено 130 фильмов из 42 стран: Австралии, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Словении, США, Тайваня, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эквадора, Эстонии, ЮАР, Южной Кореи, Японии и др. Всего же на селекцию было подано 1312 заявок из 64 стран.

От России участниками конкурса стало более трех десятков молодых и опытных режиссеров: Иван Максимов, Роман Соколов, Наталья Мирзоян, Антон Дьяков, Алексей Туркус, Мария Конева, Светлана Филиппова, Нина Бисярина и многие другие. Фестивальная публика увидит мультфильмы, ставшие событиями ключевых международных анимационных смотров в течение двух лет мультфильмы, и совсем новые ленты.

Традиционно конкурсные фестивальные кинопоказы дополняются ретроспективами и юбилейными программами. Будут показаны фильмы-победители «КРОКа» прошлых лет, участники смотра отметят 65-летие кукольного объединения студии «Союзмультфильм», 30-летие анимационной студии «Пилот», 25-летие анимационной студии «Шар»; юбилеи любимых фильмов: «Путешествие муравья» (35 лет со дня выхода) Эдуарда Назарова, «Остров сокровищ» (30 лет) Давида Черкасского; «Мы женщины» (30) Елены Касавиной, Людмилы Ткачиковой, Сергея Кушнерова; «Трое из Простоквашино» (40) Владимира Попова, «Шпионские страсти» (50) Ефима Гамбурга, «Малыш и Карлсон» (50) Бориса Степанцева; «Фильм, фильм, фильм» (50) Федора Хитрука.

Лучшие фильмы конкурса опередит авторитетное международное жюри, в которое вошли режиссеры Александр Бубнов (Болгария-Украина), Дмитрий Геллер (Россия), Ру Кувахата (США-Япония), Жорж Швицгебель (Швейцария), Якоб Шу (Германия). Победители будут оглашена на торжественной церемонии закрытия «КРОКа» 6 октября в Казани. Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер смотра — Ассоциация анимационного кино.