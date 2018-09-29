Калуга, 29 сентября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Счетная палата РФ опубликовала информацию о росте младенческой смертности в регионах, где построены перинатальные центры, в том числе и в Калужской области. В этой связи, министерство здравоохранения Калужской области считает необходимым разъяснить ситуацию, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное ведомство.

Admoblkaluga.ru Перинатальный центр в Калуге

По мнению калужского министерства, судить о росте младенческой смертности только за счет сравнения месячных данных неверно. Во всем мире это делают по показателю — один случай на тысячу родившихся за год.

В 2017 году, а это первый полный год работы перинатального центра в Калужской области (он введен в строй в августе 2016 года) показатель младенческой смертности составил 4,1. В 2016 году смертность младенцев была выше — 7,1. Младенческая смертность в регионе, таким образом, снизилась на 42,3%.

Между тем, показатель младенческой смертности в Калужской области в 2017 году был ниже, чем по Российской Федерации — на 26,8%, а по итогам 8 месяцев 2018 года — на 11,5%. За 8 месяцев 2017 года и за тот же период 2018 года умерло одинаковое количество детей первого года жизни — 33 ребенка. Однако, родилось за 8 месяцев 2018 года на 462 ребенка меньше, чем за тот же период 2017 года (за отчетный период — 6973 ребенка, за аналогичный период прошлого года — 7435).

По результатам анализа младенческой смертности в 2018 году, регистрируется значительное снижение смертности в период новорожденности, то есть в течение первых 30 дней после рождения — на 31,6%. Это снижение достигнуто именно за счет внедрения современных технологий выхаживания в перинатальном центре.

Кстати, такое положение дел с младенческой смертностью в калужском регионе отмечала и главный неонатолог России, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ доктор медицинских наук Елена Байбарина, которая провела на базе перинатального центра в Калуге в июне 2018 года совещание ведущих неонатологов Центрального федерального округа по вопросу о снижении младенческой смертности. Главный неонатолог России тогда напомнила, что младенческая смертность в стране к 2018 году достигла своего исторического минимума, что в значительной степени стало возможно именно благодаря внедрению современных технологий выхаживания младенцев и вводу в строй перинатальных центров.

Между тем, серьезную озабоченность Минздрава Калужской области вызывает смертность детей старше 30 дней от роду (постнеонатальный период). По результатам анализа таких случаев оказалось, что смертность в чести случаев наступает от внешних причин. За 8 месяцев 2018 года четыре новорожденных умерли потому, что были оставлены без ухода: обнаружены в сарае, в ведре, в холодильнике. Матери этих грудничков не состояли на учете, роды проходили дома. В одном случае младенец скончался от механической асфиксии. Мать в состоянии алкогольного опьянения уснула в одной постели с младенцем. Еще один младенец погиб в ДТП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Российской Федерации объяснило рост младенческой смертности в ряде регионов, где недавно были созданы перинатальные центры. В Минздраве РФ заявили, что выводы доклада этого аудитора Счетной палаты некорректны, так как нельзя судить о повышении смертности только по росту показателя младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми).

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