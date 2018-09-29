Москва, 29 сентября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 29 сентября на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч между коллективами «Локомотив» и «Ахмат» в рамках 9-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «железнодорожников».

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Единственный мяч на 81-й минуте матча забил португальский опорный полузащитник Мануэль Фернандеш — 1:0. В конце матча Рифат Жемалетдинов похоронил надежды «Ахмата» — 2:0.

Статистика матча («Локомотив"/"Ахмат»)

Удары 10/3

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения 52%/48%

Нарушения правил 13/12

Угловые 5/3

Набрав 12 очков «Локомотив» поднялся на чистое 6-е место. «Ахмат» с 11-ю баллами опустился на 8-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Баринов, Квеквелия, Идову, Фернандеш, Крыховяк, Миранчук, Игнатьев, Миранчук, Эдер.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Исмаэль, Мбенгуе, Иванов.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Семенов — 13, Анхель — 31, Иванов — 55, Исмаэль — 61, Баринов — 70, Идову — 90.

Голы: Фернандеш 81 — 1:0, Жемалетдинов 90+1 — 2:0.