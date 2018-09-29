Вашингтон, 29 сентября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. О приближении к Земле крупного астероида размером от 70 до 160 метров в длину, сообщает NASA. Информацию об этом опубликовало издание Daily Express.

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Огромная космическая скала, которую исследователи космоса назвали Asteroid 2018 SP1, подойдёт на минимальное расстояние к нашей планете на следующей неделе, в среду, 3 октября в 03:25 мск. В это время астероид окажется в 5,87 миллионах километров от Земли, что равно 15 расстояниям от Земли до Луны.

Небесное тело движется со скоростью около 60 500 километров в час. Его размеры сравнимы с 20-этажным домом.

Напомним, что астероид был замечен NASA 19 сентября этого года, почти за две недели до его приближения к Земле.

При этом специалисты NASA отмечают, что вероятность столкновения Земли с каким-то из известных крупных астероидов в ближайшие 100 лет фактически равна нулю.