Симферополь, 29 сентября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Крымский мост откроется для движения грузового транспорта массой более 3,5 тонн 1 октября текущего года. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин за рулём строительной техники

«В 00:00 снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский мост, протяженность которого составляет 19 км, является одним из крупнейших в Европе. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая 2018 г.

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