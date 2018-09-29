Челябинск, 29 сентября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Подземные толчки 29 сентября отмечались в двух районах Челябинской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС, на телефоны экстренных служб обратились встревоженные жители Катав-Ивановского и Усть-Катавского районов.

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В этот раз очаг сейсмической активности магнитудой 4,5 балла был в 19 км. от Катав-Ивановска. Разрушений землетрясение не повлекло. Пострадавших также нет.

Снабжение газом и водой идёт в обычном режиме, уточнили в МЧС, Сейчас продолжается обследование зданий.

Напомним, землетрясение произошло 28 сентября. А перед этим подземные толчки были 5 сентября, и их сила достигала 5,5 балла.