Джакарта, 29 сентября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Более 400 человек погибли после землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщает телеканал Kompas со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Иван Шилов ИА REGNUM Цунами

«Число жертв, погибших в результате землетрясения в городе Палу (остров Сулавеси), достигло 420 человек», — передает вещатель.

Отмечается, что власти Индонезии пока не подсчитали число погибших из-за стихии в других округах страны.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси 28 сентября. Ранее сообщалось о 384 погибших.

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