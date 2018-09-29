Москва, 29 сентября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко об «изоляции» России прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

По словам сенатора, главу РФ Владимира Путина в ближайшее время «ждут в Индии», а ранее прошел Восточный форум с участием лидеров Японии и Китая.

«Судя по полупустому залу Генассамблеи ООН в изоляции находится сам Порошенко», — написал Пушков на странице в соцсети Twitter.

По его словам, президента Украины давно уже «устали слушать».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 сентября президент Украины Пётр Порошенко на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове заявил, что Российская Федерация якобы находится в «международной изоляции».

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