Москва, 29 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Статью, рекомендующую к посещению в осеннее время десяти самых привлекательных городов мира, опубликовал телеканал CNN, сообщает 29 сентября официальный сайт мэра Москвы.

Николай Иванов ИА REGNUM Царицыно

В рейтинге «10 самых фантастических мест», составленном CNN, Москва занимает четвёртое место. Авторы публикации рекомендуют посещение столицы России, особое внимания обращая на парки Москвы.

Особенно рекомендуется в осеннюю пору посещение музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», где можно вдоволь полюбоваться красками осени.

Для посещения также рекомендуется город Мюнхен (Германия), где проходит знаменитый праздник «Октоберфест», озеро Малави (Южная Африка), на котором осенью проходит музыкальный фестиваль, а также Индия, знаменитая своим осенним фестивалем огней Дивали.

Ранее сообщалось, что Москва попала в топ-10 городов, где проходят лучшие рождественские ярмарки, по версии британского издания The Telegraph.